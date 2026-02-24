PC conclui inquérito e indicia homem por tentativa de estelionato em Venda Nova

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou uma tentativa de estelionato em Venda Nova do Imigrante e indiciou um homem de 29 anos pelo crime. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município.

O caso teve início em 19 de outubro do ano passado, após uma empresária do ramo alimentício procurar a delegacia. Ela relatou que recebeu mensagem solicitando patrocínio para um suposto time de futebol infantil.

Segundo as apurações, o investigado afirmava que utilizaria o valor para custear uniformes da equipe. Em troca, prometia estampar a logomarca da empresa no uniforme como forma de divulgação.

Entretanto, ao ser questionado sobre informações oficiais do time, o suspeito não apresentou documentos ou redes sociais. Diante disso, a comerciante desconfiou da solicitação.

A empresária entrou em contato com outros estabelecimentos citados como patrocinadores. Em seguida, constatou que o mesmo indivíduo havia feito pedidos semelhantes a outros comerciantes.

Apesar das tentativas, nenhum empresário efetuou pagamento. Após ser confrontado, o suspeito bloqueou a vítima no aplicativo de mensagens.

Durante as diligências, a equipe da Deic identificou o investigado, residente em Santa Teresa, e reuniu elementos suficientes para responsabilizá-lo. Em seguida, a autoridade policial formalizou o indiciamento por estelionato qualificado, na forma tentada.

Posteriormente, a Polícia Civil encaminhou o inquérito ao Ministério Público para as providências cabíveis. Agora, o indiciado permanece à disposição da Justiça.

Além disso, as investigações revelaram que o mesmo homem já havia adotado prática semelhante em janeiro de 2024. Naquela ocasião, ele se apresentou como suposto funcionário da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Cultura e Lazer de São Roque do Canaã.

Segundo a apuração, ele solicitou valores para confeccionar uniformes de um suposto time organizado pelo município. Contudo, a própria Prefeitura registrou ocorrência e informou oficialmente que o suspeito não possuía qualquer vínculo com a administração municipal.

Diante dos fatos, a Polícia Civil reforça que comerciantes devem verificar a autenticidade de pedidos de patrocínio realizados por aplicativos de mensagens. Além disso, orienta empresários a procurarem imediatamente a delegacia ao identificarem qualquer indício de golpe.

A tentativa de estelionato em Venda Nova do Imigrante evidencia a necessidade de cautela em negociações feitas por meios digitais. Por isso, as autoridades seguem monitorando situações semelhantes para evitar novos prejuízos ao comércio local.