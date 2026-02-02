Pesquisa busca aumentar a durabilidade da madeira na construção civil

O grupo de pesquisa Modificação da Madeira, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (PPGCFL) do campus de Alegre, vem se dedicando a estudar os processos de modificação da madeira destinada à construção civil e à indústria com o objetivo de aumentar a resistência à biodeterioração (degradação ou dano provocado por seres vivos, principalmente fungos e insetos). O principal objeto de estudo do grupo tem sido a madeira de eucalipto, oriunda de plantios de rápido crescimento e rotações curtas. O grupo pesquisa também a madeira tropical da Amazônia brasileira, com foco na madeira de tauari, ideal para pisos, móveis, portas e painéis, porém ainda pouco valorizada no mercado nacional.

