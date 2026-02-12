Plantação de maconha leva dono de hostel à prisão no Caparaó

A Polícia Civil apreendeu uma plantação de maconha na Penha em Divino de São Lourenço na manhã desta quinta-feira. A ação ocorreu por volta das 7h e contou com apoio das Delegacias de Dores do Rio Preto e Jerônimo Monteiro.

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A equipe iniciou a operação após receber denúncia anônima pelo Disque 181. Segundo a informação, uma mulher cultivava diversos pés de maconha no quintal do imóvel onde residia, no distrito da Penha.

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Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e identificaram a moradora. Ela autorizou a entrada da equipe na residência. Em seguida, informou que o local funcionava como hostel e que morava ali há poucos meses.

Enquanto os agentes realizavam a verificação, um homem de 56 anos apareceu na varanda. Ele se apresentou como proprietário do imóvel. Ao ser questionado pela delegada Yasmin Fassarella, afirmou que mantinha apenas seis pés de maconha no quintal.

No entanto, os policiais seguiram até o local indicado e contabilizaram 18 pés de maconha de tamanhos variados. Além disso, encontraram dentro da residência um pé da planta já em processo de secagem.

Plantação de maconha na Penha

A plantação de maconha na Penha em Divino de São Lourenço levou à prisão em flagrante do proprietário do hostel. Após a apreensão das plantas, os policiais conduziram o suspeito à Delegacia de Guaçuí.

De acordo com a Polícia Civil, o homem possui passagens anteriores por tráfico de drogas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A autoridade policial autuou o investigado por tráfico de drogas.

Posteriormente, a equipe encaminhou o preso ao sistema prisional do Estado. O material apreendido seguirá para perícia técnica, conforme determina a legislação.

A Polícia Civil reforçou que continuará intensificando ações de combate ao tráfico na região. Além disso, destacou a importância das denúncias anônimas para o sucesso das operações.

A corporação orientou que informações sobre crimes podem ser repassadas pelo Disque 181. O serviço garante sigilo absoluto e contribui para a atuação das forças de segurança no interior do Espírito Santo.