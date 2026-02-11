Polícia Civil identifica autores de agressão em Guaçuí

Uma ação da Polícia Civil após uma agressão ocorrida na noite do último sábado (7), em Guaçuí, resultou na identificação dos envolvidos após trabalho de investigação. O caso aconteceu por volta das 23h50, nas proximidades da AABB, no bairro da Palha.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na ocasião, um homem de 31 anos deu entrada no Pronto-Socorro de Guaçuí, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A vítima apresentava suspeita de traumatismo craniano e múltiplas lesões na cabeça, o que indicava agressões de extrema violência.

Devido ao estado de desorientação, o homem não conseguiu relatar aos socorristas nem aos policiais militares quem seriam os autores da agressão. Diante da gravidade do quadro clínico, a equipe médica decidiu pela transferência do paciente para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Dois dias depois, em 9 de fevereiro, a Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí tomou ciência formal do caso e iniciou as investigações. A partir disso, o setor de inteligência passou a apurar as circunstâncias que antecederam a agressão.

Agressão em Guaçuí e avanço das investigações

Durante o levantamento inicial, os investigadores identificaram que a vítima furtou um aparelho celular e um cartão bancário horas antes, no mesmo bairro. Esse fato, conforme a apuração, motivou a reação violenta dos envolvidos.

Além disso, a análise de imagens de câmeras de videomonitoramento da região permitiu aos policiais identificar um dos autores. Ao longo das diligências, a equipe apurou que a vítima sofreu golpes na cabeça com um objeto semelhante a uma arma de fogo.

Na sequência, os policiais identificaram o principal suspeito, um homem de 54 anos. A equipe o abordou no horário do almoço, quando ele chegava à própria residência, no bairro da Palha. Inicialmente, o homem negou participação no crime e a posse de qualquer arma.

Contudo, diante das evidências reunidas, o suspeito confessou envolvimento na agressão. Ele afirmou que utilizou um simulacro de pistola, e não uma arma de fogo verdadeira. Em seguida, conduziu os policiais até a casa de sua mãe, no mesmo bairro, onde o objeto estava escondido. A equipe apreendeu o simulacro.

Paralelamente, as investigações apontaram a participação de um adolescente de 17 anos, responsável por agredir a vítima com pauladas. Os policiais o conduziram à Delegacia de Guaçuí, onde ele prestou depoimento e foi liberado, devido à ausência de flagrante.

Por fim, a Polícia Civil informou que as investigações continuam. A equipe busca esclarecer integralmente a agressão em Guaçuí, definir responsabilidades e concluir os procedimentos legais previstos.