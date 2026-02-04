Polícia investiga se bebê já estava morto antes de ataque de pitbull

A Polícia Civil investiga se um bebê de 11 meses já estava morto antes do ataque de um pitbull ocorrido em Socorro, no interior de São Paulo.

O bebê morreu na última segunda-feira (2) após o episódio no quintal da residência. Contudo, a principal linha de apuração considera a possibilidade de morte anterior ao ataque, diante de indícios identificados no atendimento médico.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a investigação apura sinais de possíveis maus-tratos. A análise inclui a avaliação de lesões que não estariam diretamente relacionadas ao ataque do animal.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar relatou que a médica responsável pelo atendimento no Hospital Municipal de Socorro identificou marcas incompatíveis apenas com o ataque do pitbull.

A polícia também investiga eventual imprudência ou negligência da mãe, de 37 anos, e do padrasto, de 74. Contudo, os nomes não foram divulgados, e as defesas não foram localizadas.

Segundo a SSP, o pitbull pertence ao padrasto da criança. O animal teria entrado em contato com o bebê enquanto ambos estavam no quintal do imóvel.

Após o ocorrido, a Guarda Municipal recolheu o cão e o encaminhou ao canil. Além disso, moradores acionaram a perícia que foi até o local e reuniu elementos técnicos.

As autoridades aguardam os laudos periciais para esclarecer se o óbito ocorreu antes do ataque. A partir desses resultados, a polícia definirá as responsabilidades criminais.

Por fim, a polícia investiga se os responsáveis também cometeram omissão de cautela na guarda de animal perigoso. A apuração avalia ainda possível contravenção penal relacionada à falta de cuidados adequados.

Com informações do Estadão Conteúdo.