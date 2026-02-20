Polícia Militar apreende pés de maconha em Divino de São Lourenço

A Polícia Militar registrou apreensão de pés de maconha em Divino de São Lourenço na quinta-feira (19), na zona rural do distrito de Patrimônio da Penha. A equipe encontrou três pés de Cannabis sativa em frente a um imóvel em construção.

Segundo a corporação, os militares receberam denúncia indicando que um homem residente em Vila Velha cultivava a planta ilegalmente no local. Diante da informação, a equipe da R.O.R se deslocou imediatamente até o endereço citado.

Ao chegar à propriedade, os policiais localizaram três pés da planta acondicionados em baldes. As mudas estavam posicionadas em frente à residência em construção. Entretanto, nenhum suspeito foi encontrado no imóvel no momento da abordagem.

Apreensão de pés de maconha em Divino de São Lourenço já havia ocorrido no mesmo endereço

A apreensão de pés de maconha em Divino de São Lourenço não foi a primeira ocorrência registrada no local. Conforme a Polícia Militar, em junho de 2025, a equipe apreendeu seis pés da mesma substância no mesmo endereço.

Na ocasião anterior, os militares localizaram um documento em nome do possível morador. Contudo, assim como nesta nova ocorrência, o suspeito não estava presente durante a ação policial.

Após a nova denúncia, os agentes realizaram buscas na área para tentar localizar o responsável pelo cultivo. No entanto, a equipe não encontrou nenhum indivíduo nas proximidades.

A Polícia Militar reforçou que o cultivo de Cannabis sativa sem autorização legal configura crime, conforme a legislação brasileira. Além disso, a corporação orienta a população a denunciar atividades ilícitas pelos canais oficiais.

Encaminhamento do material e providências legais

Após a apreensão, os policiais recolheram o material e o encaminharam à Polícia Civil do Espírito Santo. O caso seguiu para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, que adotará as providências legais cabíveis.

Agora, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar o responsável pelo cultivo. A corporação poderá instaurar inquérito policial para apurar eventual prática de tráfico ou cultivo ilegal de entorpecentes.

A apreensão de pés de maconha em Divino de São Lourenço integra as ações de fiscalização e repressão ao crime na região do Caparaó. Além disso, a atuação conjunta das forças de segurança busca coibir práticas ilícitas em áreas urbanas e rurais do município.

Enquanto isso, as autoridades mantêm o monitoramento da área e seguem investigando o caso para esclarecer a responsabilidade pelo material apreendido.