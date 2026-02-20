Segurança

Polícia Militar apreende pés de maconha em Divino de São Lourenço

Denúncia leva equipe até Patrimônio da Penha, onde militares encontram três pés de Cannabis sativa em imóvel em construção.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar registrou apreensão de pés de maconha em Divino de São Lourenço na quinta-feira (19), na zona rural do distrito de Patrimônio da Penha. A equipe encontrou três pés de Cannabis sativa em frente a um imóvel em construção.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a corporação, os militares receberam denúncia indicando que um homem residente em Vila Velha cultivava a planta ilegalmente no local. Diante da informação, a equipe da R.O.R se deslocou imediatamente até o endereço citado.

Ao chegar à propriedade, os policiais localizaram três pés da planta acondicionados em baldes. As mudas estavam posicionadas em frente à residência em construção. Entretanto, nenhum suspeito foi encontrado no imóvel no momento da abordagem.

Apreensão de pés de maconha em Divino de São Lourenço já havia ocorrido no mesmo endereço

A apreensão de pés de maconha em Divino de São Lourenço não foi a primeira ocorrência registrada no local. Conforme a Polícia Militar, em junho de 2025, a equipe apreendeu seis pés da mesma substância no mesmo endereço.

Na ocasião anterior, os militares localizaram um documento em nome do possível morador. Contudo, assim como nesta nova ocorrência, o suspeito não estava presente durante a ação policial.

Após a nova denúncia, os agentes realizaram buscas na área para tentar localizar o responsável pelo cultivo. No entanto, a equipe não encontrou nenhum indivíduo nas proximidades.

A Polícia Militar reforçou que o cultivo de Cannabis sativa sem autorização legal configura crime, conforme a legislação brasileira. Além disso, a corporação orienta a população a denunciar atividades ilícitas pelos canais oficiais.

Encaminhamento do material e providências legais

Após a apreensão, os policiais recolheram o material e o encaminharam à Polícia Civil do Espírito Santo. O caso seguiu para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, que adotará as providências legais cabíveis.

Agora, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar o responsável pelo cultivo. A corporação poderá instaurar inquérito policial para apurar eventual prática de tráfico ou cultivo ilegal de entorpecentes.

A apreensão de pés de maconha em Divino de São Lourenço integra as ações de fiscalização e repressão ao crime na região do Caparaó. Além disso, a atuação conjunta das forças de segurança busca coibir práticas ilícitas em áreas urbanas e rurais do município.

Enquanto isso, as autoridades mantêm o monitoramento da área e seguem investigando o caso para esclarecer a responsabilidade pelo material apreendido.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Divino de São LourençoMaconhaPolícia Militar

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por