Nos últimos dias, um filhote de macaco japonês (macaque) está dominando as redes sociais e despertando admiração de internautas em todo o mundo. Porém, a pergunta que surge com mais frequência é: por que esse macaco está fazendo tanto sucesso na internet? A resposta envolve fatores que vão além do simples “viral”. A história, o comportamento do animal e o modo como sua relação com um objeto inanimado despertou empatia humana contribuem para a ampla repercussão do caso.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O macaquinho em questão ficou conhecido como Punch após ser visto carregando constantemente um brinquedo de pelúcia em forma de orangotango. Punch nasceu em um zoológico nos arredores de Tóquio, no Japão, mas a mãe o rejeitou pouco depois do nascimento. Sem o contato afectivo que normalmente receberia em seu grupo familiar, o filhote passou por dificuldades emocionais e comportamentais. Assim, para ajudá-lo, os tratadores ofereceram a pelúcia, que rapidamente se tornou sua principal fonte de conforto.

Fascínio do público

É justamente este vínculo quase “emocional” com um objeto que explica parte do fascínio do público. Nas postagens compartilhadas, Punch é visto segurando a pelúcia em diferentes situações. Dormindo, caminhando, brincando, e isso cria uma narrativa que ultrapassa a imagem de um animal simplesmente “fofinho”. Assim, a relação com o brinquedo remete à ideia de afeto, apego e busca por segurança, algo com que muitas pessoas conseguem se identificar, independentemente de sua relação com animais.

Além disso, as imagens compartilhadas nas redes mostram a vulnerabilidade e a inocência de Punch, características que frequentemente atraem atenção e carinho do público online. Porém, a combinação de um animal jovem, a dependência de um objeto de conforto e a trajetória de adaptação social dá à história um tom quase cinematográfico, o que facilita o engajamento em plataformas como X, TikTok e Instagram.

Outro fator relevante para o sucesso foi a forma como as redes sociais amplificaram a história: hashtags, memes e repostagens por influenciadores ajudaram a transformar Punch em um personagem simpático e facilmente reconhecível. Em alguns países, a demanda pelo mesmo modelo de pelúcia usado pelo macaquinho chegou a aumentar nas prateleiras de lojas.

Além de gerar entretenimento, a história de Punch também promove uma reflexão sobre como primatas, incluindo humanos, lidam com a falta de vínculos sociais. Essa dimensão emocional e psicológica da narrativa, portanto, explica por que o caso ultrapassou o âmbito de um simples vídeo viral e se tornou um tema de discussão nas redes e em sites de notícias internacionais.