Preço do ovo reage e interrompe cinco meses de queda

O preço do ovo voltou a subir em fevereiro e interrompeu uma sequência de cinco meses consecutivos de queda. Dados parciais levantados até o dia 18 pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que, em algumas regiões acompanhadas pela instituição, a média mensal já registra alta superior a 40% em comparação com janeiro.

