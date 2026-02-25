Preso por disparos em Anchieta acaba envolvido em crime ambiental
Polícia Civil cumpre mandado em Anchieta e encontra caranguejos no defeso e ave silvestre em cativeiro.
A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (24), mandado de prisão por tentativa de homicídio em Anchieta. Durante a operação, os agentes também identificaram crime ambiental no imóvel do investigado.
A equipe da 10ª Delegacia Regional de Anchieta localizou e prendeu um homem de 34 anos no bairro Praia do Além. Ele responde por tentativa de homicídio em Anchieta ocorrida em novembro do ano passado.
De acordo com o inquérito policial, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra um homem de 29 anos no bairro Planalto. A vítima foi atingida na perna enquanto tentava fugir.
Na ocasião, a vítima relatou que havia acabado de descer do veículo quando o atirador efetuou os disparos. Posteriormente, os investigadores identificaram o autor e o ouviram formalmente.
Durante o depoimento, o suspeito confessou o crime. No entanto, afirmou que descartou a arma utilizada no mar.
Tentativa de homicídio em Anchieta leva à descoberta de crime ambiental
Após prender o investigado, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência dele, no bairro Recanto do Sol, e realizaram uma vistoria no imóvel. Durante a inspeção, os agentes identificaram irregularidades ambientais.
No pavimento inferior da casa, ocupado por um casal que se apresentou como inquilino, os policiais localizaram mais de cinco dúzias de caranguejos. A equipe suspeita que alguém capturou os animais durante o período de defeso. Além disso, os agentes encontraram uma ave silvestre mantida ilegalmente em cativeiro.
No momento da abordagem, um homem de 20 anos assumiu a posse dos animais. A Guarda Civil Municipal de Anchieta prestou apoio à operação. Em seguida, os agentes apreenderam os animais e os petrechos utilizados.
Posteriormente, a Polícia conduziu o homem de 20 anos à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde a autoridade policial lavrou Termo Circunstanciado por crime ambiental. Depois disso, ele foi liberado, após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Já o suspeito de 34 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari e permanece à disposição da Justiça.
Por fim, as autoridades devolveram os caranguejos ao manguezal da região e destinaram a ave silvestre aos órgãos ambientais responsáveis pela reabilitação. A Polícia Civil informou que continuará acompanhando o caso de tentativa de homicídio em Anchieta e, além disso, reforçou que intensificará as ações de fiscalização para combater crimes ambientais na região.
