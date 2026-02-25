Prisão é decretada após morte de cachorro gerar indignação em Afonso Cláudio

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu uma mulher presa por maus-tratos em Afonso Cláudio na tarde desta terça-feira (24). A ação contou com apoio da CPI de Maus-Tratos da Assembleia Legislativa.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Camargo, em Venda Nova do Imigrante. A investigada, de 53 anos, estava no endereço de uma familiar.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no domingo de Carnaval (15). No entanto, a investigação avançou de forma decisiva após a circulação de um vídeo nas redes sociais.

As imagens mostram a suspeita desferindo golpes de machado contra um cachorro. Como consequência, o conteúdo gerou forte repercussão e levou à abertura imediata de diligências.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a equipe reuniu elementos suficientes para representar pela prisão preventiva. Em seguida, o Poder Judiciário analisou o pedido e autorizou a medida.

Após a expedição do mandado, os policiais iniciaram imediatamente as buscas para localizar a investigada. Em seguida, a equipe localizou a mulher e cumpriu a ordem judicial em Venda Nova do Imigrante.

Durante as diligências, os agentes encontraram o corpo do animal nas proximidades do local do crime. Além disso, a equipe identificou uma ossada que agora passará por análise técnica.

A Polícia Civil apura informações sobre possíveis outras mortes de animais na mesma região. Por isso, a perícia examinará todos os vestígios recolhidos para aprofundar a investigação.

Depois de cumprir o mandado, os policiais conduziram a mulher à delegacia para formalizar os procedimentos legais. Posteriormente, a equipe a encaminhou ao sistema prisional.

A mulher presa por maus-tratos em Afonso Cláudio responderá pelo crime previsto na legislação ambiental. A Lei Sansão estabelece penas mais severas quando o delito envolve cães e gatos.

A CPI de Maus-Tratos acompanha o caso de perto e reforça a importância da denúncia. Segundo os órgãos envolvidos, a atuação integrada fortalece o combate à crueldade contra animais.

As investigações continuam em andamento para esclarecer todas as circunstâncias. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço do inquérito policial.