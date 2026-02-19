Conexão Safra

Produtores ganham guia atualizado para colheita do café conilon

O material reúne orientações atualizadas sobre a colheita semimecanizada do café conilon, com foco em eficiência operacional, segurança no campo e qualidade do produto final.

Foto: reprodução/ arquivo Conexão Safra

A cartilha “Cafeicultura: Colheita Semimecanizada do Café Conilon” já está disponível para produtores e técnicos que atuam na cadeia do conilon. O material reúne orientações atualizadas sobre a colheita semimecanizada do café conilon, com foco em eficiência operacional, segurança no campo e qualidade do produto final.

