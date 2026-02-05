Conexão Safra

Projeto Mulheres do Café realizam visita técnica a cafeteria em Minas Gerais

Ação do projeto promove troca de experiências e qualificação técnica em empreendimento mineiro referência no setor

Projeto coordenado pelo Incaper viabilizou o acesso de 20 cafeicultoras a uma loja especializada em cafés produzidos por mulheres, em Tiradentes (MG)
Foto: Divulgação

Uma equipe formada por servidores da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) acompanha, nesta terça-feira (03), 22 mulheres ligadas à cafeicultura capixaba em uma visita técnica à cafeteria Café da Madre, em Tiradentes (MG). As participantes integram o projeto Mulheres do Café, voltado à valorização da produção feminina e à agregação de valor aos cafés do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Projeto Mulheres do Café realizam visita técnica a cafeteria em Minas Gerais

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

CaféConexão Safra

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por