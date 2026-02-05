Projeto Mulheres do Café realizam visita técnica a cafeteria em Minas Gerais
Ação do projeto promove troca de experiências e qualificação técnica em empreendimento mineiro referência no setor
Uma equipe formada por servidores da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) acompanha, nesta terça-feira (03), 22 mulheres ligadas à cafeicultura capixaba em uma visita técnica à cafeteria Café da Madre, em Tiradentes (MG). As participantes integram o projeto Mulheres do Café, voltado à valorização da produção feminina e à agregação de valor aos cafés do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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