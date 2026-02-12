Propriedade rural volta a ser flagrada por furto de energia em Castelo

A Polícia Civil flagrou furto de energia em propriedade rural de Castelo nesta terça-feira (10). A ação contou com equipes do Departamento de Investigações Criminais, da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e do Instituto de Criminalística, além de técnico da EDP.

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Os agentes se deslocaram ao município após denúncia sobre irregularidades no sistema elétrico da propriedade. Segundo a polícia, o local já possuía histórico de reincidência, com três autuações anteriores relacionadas ao sistema de medição.

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No endereço, os policiais fizeram contato com o titular da instalação, um homem de 38 anos. Em seguida, a perícia técnica iniciou a inspeção detalhada do padrão de energia.

De acordo com o laudo preliminar, os peritos identificaram alterações no sistema elétrico que impediam o registro correto do consumo. Além disso, constataram que a violação ocultava a fraude de forma eficaz, dificultando a detecção.

Furto de energia em propriedade rural de Castelo leva à autuação

O furto de energia em propriedade rural de Castelo resultou na substituição imediata do medidor. Técnicos da EDP regularizaram a instalação após a constatação das irregularidades.

A concessionária também lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção, detalhando as alterações encontradas no equipamento. O documento servirá como base para os procedimentos administrativos e judiciais.

Posteriormente, os agentes conduziram o homem de 38 anos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A autoridade policial autuou o suspeito em flagrante por furto de energia.

Segundo a legislação, o furto de energia elétrica configura crime previsto no artigo 155 do Código Penal. A pena pode variar de um a quatro anos de reclusão, além de multa.

Além da responsabilização criminal, o investigado poderá arcar com os valores referentes à energia não faturada. A cobrança segue regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica.

A Polícia Civil informou que intensificará as ações de fiscalização em áreas com histórico de irregularidades. Além disso, reforçou que denúncias podem ser feitas de forma anônima.

Por fim, a corporação destacou que o combate ao furto de energia contribui para a segurança da rede elétrica. A prática irregular, segundo a polícia, pode gerar riscos de acidentes e prejuízos ao sistema de distribuição.