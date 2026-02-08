Quais números saíram mais na Mega-Sena em 2025? Veja o ranking

A lista dos números que mais saíram na Mega-Sena em 2025 revela quais dezenas apareceram com maior frequência nos concursos realizados ao longo do ano. Essa análise costuma atrair a atenção de apostadores, embora a probabilidade matemática permaneça igual para todos os números em cada sorteio.

De acordo com levantamento atualizado até dezembro de 2025, a dezena 15 liderou as ocorrências no período. Ela apareceu em 24 concursos entre cerca de 144 realizados no ano. Essa frequência representa aproximadamente 16,67% dos sorteios registrados em 2025.

Logo em seguida, outras dezenas também registraram presença constante nos resultados. O número 54 apareceu em 23 concursos, enquanto a dezena 04 foi sorteada em 20 ocasiões ao longo do ano.

Além disso, diversas outras dezenas surgiram com regularidade nas extrações. Entre elas, 05, 27, 37, 38 e 56 apareceram 19 vezes cada. Parte dos apostadores e analistas classificou essas dezenas como “números quentes” durante o período.

Ainda no ranking dos números que mais saíram na Mega-Sena em 2025, as dezenas 39 e 40 também se destacaram. Elas foram sorteadas 17 vezes no intervalo analisado. Esses dados evidenciam a diversidade de combinações registradas ao longo dos concursos.

Especialistas em estatísticas de loterias ressaltam que, apesar das variações de frequência, cada sorteio da Mega-Sena ocorre de forma independente e mantém a mesma probabilidade para todos os números.

Ainda assim, muitos jogadores acompanham listas como essa para orientar suas escolhas ou satisfazer a curiosidade. As estatísticas permitem observar padrões, mas não asseguram resultados nos próximos concursos.

Este levantamento considera as dezenas sorteadas ao longo do ano, com base nos concursos realizados entre janeiro e dezembro de 2025. Nesse período, a Mega-Sena promoveu dezenas de sorteios e ampliou a base de dados para esse tipo de análise.

Por fim, ao analisar os números que mais saíram na Mega-Sena em 2025, apostadores obtêm uma referência histórica. No entanto, a aleatoriedade define os sorteios e impede qualquer garantia de acerto.