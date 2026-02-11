Quase mil pinos de cocaína são apreendidos em bairro de Cachoeiro

A Polícia Militar realizou mais uma apreensão de drogas em Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta quarta-feira (11). A ação ocorreu na Avenida Carlos Lindemberg, no bairro Vilage da Luz, durante patrulhamento da equipe da Força Tática K9.

Segundo informações da corporação, os militares atuavam a pé com apoio da cadela de faro Kyara. Durante a varredura em uma área conhecida como “penicão”, o animal sinalizou possível presença de entorpecentes. Em seguida, os policiais iniciaram buscas detalhadas no local indicado.

Como resultado, a equipe localizou 933 pinos de cocaína. Além disso, encontrou dois pedaços grandes de crack, que totalizaram aproximadamente 50 gramas da substância.

Após a localização, os policiais recolheram os entorpecentes e formalizaram a ocorrência. Em seguida, encaminharam o material apreendido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências legais. Até o momento, não houve condução de suspeitos relacionada diretamente à ocorrência.

A apreensão de drogas em Cachoeiro de Itapemirim reforça a atuação do patrulhamento especializado com apoio de cães farejadores. De acordo com a Polícia Militar, o emprego da cadela Kyara foi determinante para o êxito da operação.

Além disso, a corporação destacou que o patrulhamento com equipes K9 amplia a capacidade de localizar drogas escondidas em áreas de difícil acesso. Dessa forma, as ações preventivas e repressivas ganham maior efetividade.

A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Militar para intensificar a presença em bairros com registro de tráfico. Segundo a corporação, o objetivo é reduzir a circulação de entorpecentes e aumentar a sensação de segurança da população.

Por fim, a polícia informou que continuará realizando patrulhamentos periódicos na região. A corporação também orienta que denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos canais oficiais, contribuindo para novas ações de combate ao tráfico.

A apreensão de drogas em Cachoeiro de Itapemirim evidencia, portanto, o uso de técnicas especializadas e do apoio do canil da Polícia Militar no enfrentamento ao crime na cidade.