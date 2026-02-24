Quem são os apostadores que dividiram o prêmio milionário da Lotofácil 3619?

A Lotofácil voltou a movimentar apostadores de todo o país na noite da última segunda-feira (23), com a realização do concurso 3619, que oferecia prêmio principal estimado em R$ 5 milhões. Assim, o sorteio terminou com vencedores e confirmou a expectativa de quem acompanhava mais uma edição de uma das loterias mais populares do Brasil.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25. A combinação garantiu prêmio máximo para cinco apostas, que acertaram os 15 números e irão dividir o valor principal.

De acordo com a apuração da Loterias Caixa, cada ganhador receberá R$ 888.751,35. Todas as apostas premiadas foram do tipo simples. Os bilhetes vencedores foram de Campo Grande e Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul; Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul; além de Porto Feliz e São Paulo, no estado paulista. Entretanto, parte das apostas foi feita por meio do canal eletrônico, enquanto outras ocorreram em casas lotéricas físicas.

Além do prêmio principal, a Lotofácil também contemplou centenas de jogadores na segunda faixa de premiação. Ao todo, 654 apostas acertaram 14 dezenas. Cada uma garantiu o valor de R$ 1.249,08, reforçando o caráter democrático da modalidade, que costuma distribuir prêmios em diferentes níveis.