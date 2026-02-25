Quina acumula e prêmio milionário volta ao radar dos apostadores

A Quina voltou a chamar a atenção dos apostadores após acumular em concurso recente. A modalidade das Loterias Caixa realiza sorteios de segunda a sábado e oferece prêmios que podem alcançar valores milionários.

Muitos jogadores buscam informações sobre como jogar na Quina, principalmente quando o prêmio principal cresce. Além disso, a frequência dos sorteios aumenta as oportunidades de participação ao longo da semana.

Para entender como jogar na Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta mínima exige a marcação de cinco dezenas.

O sistema sorteia cinco números em cada concurso. O jogador ganha prêmio ao acertar dois, três, quatro ou cinco números.

Como jogar na Quina e ampliar as chances

Quem deseja aprender como jogar na Quina pode optar por marcar mais números no mesmo bilhete. No entanto, o valor da aposta aumenta conforme a quantidade escolhida.

Além disso, o apostador pode utilizar a opção Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números automaticamente. Também é possível participar por meio de bolões organizados pelas lotéricas.

A faixa principal premia quem acerta as cinco dezenas sorteadas. Caso ninguém acerte todos os números, o prêmio acumula para o próximo concurso.

A Quina também distribui parte da arrecadação para áreas sociais, conforme determina a legislação. Assim, além de concorrer a prêmios, o jogador contribui para programas públicos.

Os interessados podem registrar apostas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais. Os resultados ficam disponíveis após a realização do concurso.

Ao compreender como jogar na Quina, o apostador pode escolher a estratégia que melhor se adapta ao seu perfil. No entanto, especialistas recomendam que a participação ocorra com responsabilidade.

O ganhador tem até 90 dias para resgatar o prêmio após a data do sorteio. Caso contrário, o valor segue para aplicação em programas sociais.

Portanto, antes de apostar, o jogador deve conferir as regras atualizadas nos canais oficiais das Loterias Caixa e registrar seu jogo dentro do prazo estabelecido.