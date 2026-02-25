Quina acumula e prêmio milionário volta ao radar dos apostadores
Modalidade das Loterias Caixa realiza sorteios diários e premia quem acerta até cinco dezenas.
A Quina voltou a chamar a atenção dos apostadores após acumular em concurso recente. A modalidade das Loterias Caixa realiza sorteios de segunda a sábado e oferece prêmios que podem alcançar valores milionários.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Muitos jogadores buscam informações sobre como jogar na Quina, principalmente quando o prêmio principal cresce. Além disso, a frequência dos sorteios aumenta as oportunidades de participação ao longo da semana.
Para entender como jogar na Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta mínima exige a marcação de cinco dezenas.
O sistema sorteia cinco números em cada concurso. O jogador ganha prêmio ao acertar dois, três, quatro ou cinco números.
Como jogar na Quina e ampliar as chances
Quem deseja aprender como jogar na Quina pode optar por marcar mais números no mesmo bilhete. No entanto, o valor da aposta aumenta conforme a quantidade escolhida.
Além disso, o apostador pode utilizar a opção Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números automaticamente. Também é possível participar por meio de bolões organizados pelas lotéricas.
A faixa principal premia quem acerta as cinco dezenas sorteadas. Caso ninguém acerte todos os números, o prêmio acumula para o próximo concurso.
A Quina também distribui parte da arrecadação para áreas sociais, conforme determina a legislação. Assim, além de concorrer a prêmios, o jogador contribui para programas públicos.
Os interessados podem registrar apostas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais. Os resultados ficam disponíveis após a realização do concurso.
Ao compreender como jogar na Quina, o apostador pode escolher a estratégia que melhor se adapta ao seu perfil. No entanto, especialistas recomendam que a participação ocorra com responsabilidade.
O ganhador tem até 90 dias para resgatar o prêmio após a data do sorteio. Caso contrário, o valor segue para aplicação em programas sociais.
Portanto, antes de apostar, o jogador deve conferir as regras atualizadas nos canais oficiais das Loterias Caixa e registrar seu jogo dentro do prazo estabelecido.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726