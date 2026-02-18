Ressaca de Carnaval? Veja como se recuperar e voltar a rotina

Depois de dias de folia, muitos trabalhadores enfrentam dificuldades para retomar a rotina. Por isso, cresce a busca por informações sobre como curar a ressaca de Carnaval.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O consumo excessivo de álcool provoca desidratação, dor de cabeça e mal-estar. Além disso, o organismo sofre sobrecarga para metabolizar o álcool ingerido.

Leia também: Alerta em Marataízes: riscos escondidos exigem atenção no mar e nas lagoas

Especialistas explicam que não existe solução imediata. No entanto, algumas medidas ajudam a aliviar os sintomas e acelerar a recuperação.

A hidratação é a primeira recomendação. Beber água ao longo do dia ajuda a repor líquidos perdidos.

Além disso, bebidas isotônicas auxiliam na reposição de sais minerais. Entretanto, o consumo deve ser moderado.

A alimentação leve também favorece a recuperação. Frutas, sopas e alimentos de fácil digestão reduzem o desconforto gástrico.

Por outro lado, comidas gordurosas podem agravar a sensação de enjoo. Portanto, a escolha do cardápio faz diferença.

O descanso é essencial. Dormir permite que o corpo conclua o processo de eliminação do álcool.

Como curar a ressaca de Carnaval e voltar ao trabalho com disposição

Quem deseja saber como curar a ressaca de Carnaval precisa evitar soluções improvisadas. O excesso de café, por exemplo, pode aumentar a irritação no estômago.

Além disso, o uso indiscriminado de medicamentos pode sobrecarregar o fígado. Analgésicos devem ser utilizados com cautela e orientação médica.

Outro cuidado importante envolve a alimentação antes de dormir. Comer algo leve pode ajudar a reduzir o impacto no dia seguinte.

Na Quarta-feira de Cinzas, muitos profissionais retornam ao trabalho ainda cansados. Por isso, é fundamental priorizar hidratação e alimentação adequada logo pela manhã.

Alongamentos leves e caminhadas curtas também ajudam a estimular a circulação. Consequentemente, o corpo reage melhor à retomada da rotina.

Entretanto, se surgirem sintomas intensos como vômitos persistentes ou tontura, a recomendação é procurar atendimento médico.

Aprender como curar a ressaca de Carnaval envolve, sobretudo, responsabilidade. A melhor estratégia continua sendo a moderação durante a folia.

Assim, o trabalhador consegue aproveitar o Carnaval e, ao mesmo tempo, retornar às atividades com mais disposição e segurança.