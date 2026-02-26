Resultado da Quina: confira aqui os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (25) mais um sorteio regular da Quina, com expectativa de movimentar apostas em todo o país. O concurso acontece às 21h, horário de Brasília, e o resultado da Quina será divulgado logo após a extração das dezenas. O local da realização permanece conforme definição da organização.

A Caixa recebe apostas até as 19h. O jogador pode registrar o bilhete nas lotéricas credenciadas ou utilizar os canais digitais oficiais, como o portal Loterias Online e o aplicativo Loterias Caixa.

Auditores acompanham todo o processo e garantem o cumprimento dos protocolos de segurança. A Caixa transmite o sorteio ao vivo pelo canal oficial no YouTube, assegurando transparência.

Confira o resultado da Quina de hoje

Os apostadores devem conferir atentamente as dezenas sorteadas para verificar possíveis acertos nas faixas de premiação. A modalidade paga prêmios para quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números, sendo que o valor principal vai para os acertadores da quina.

Números sorteados no concurso de hoje:

Caso nenhum apostador acerte as cinco dezenas, a Caixa acumula o prêmio para o próximo concurso, conforme as regras vigentes.

Como funciona a Quina

Na Quina, o jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. Quando o apostador marca mais números, ele aumenta as chances de ganhar, mas também eleva o valor da aposta.

As probabilidades variam conforme a quantidade escolhida. Na aposta mínima, a chance de acertar a quina é de 1 em 24.040.016. Para a quadra, a probabilidade é de 1 em 64.106. Já o terno apresenta chance de 1 em 866, enquanto o duque tem probabilidade de 1 em 36.

O ganhador tem até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio.

A Quina realiza sorteios de segunda a sábado e permanece entre as loterias mais tradicionais do país, com resultados acompanhados diariamente por milhões de brasileiros.