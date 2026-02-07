Sabe jogar na Lotofácil? Aprenda!

Muitos apostadores ainda têm dúvidas sobre como jogar na Lotofácil corretamente. Por isso, conhecer as regras ajuda a evitar erros no momento da aposta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Lotofácil permite que o jogador marque entre 15 e 20 números. O volante disponibiliza 25 dezenas para escolha.

Além disso, a loteria premia quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Assim, as chances de ganhar atraem apostadores em todo o país.

Para participar, o jogador deve preencher o volante manualmente. Entretanto, também pode utilizar recursos que facilitam o processo.

A opção “Surpresinha” permite que o sistema escolha os números automaticamente. Dessa forma, o apostador registra o jogo com mais rapidez.

Já a alternativa “Teimosinha” mantém a mesma aposta por concursos consecutivos. O jogador pode repetir o jogo por dois até 24 sorteios seguidos.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Contudo, o valor aumenta conforme o apostador marca mais dezenas no volante.

Entender como jogar na Lotofácil também inclui conhecer a modalidade de bolão. Essa opção permite apostas em grupo, dividindo custos e probabilidades.

O bolão da Lotofácil possui valor mínimo de R$ 14,00. Cada cota custa a partir de R$ 4,50, dependendo da quantidade de números escolhidos.

Além disso, a formação do bolão varia conforme a quantidade de dezenas marcadas. Para 15 números, o grupo pode ter de duas a sete cotas.

Nos jogos com 16 números, o bolão permite de duas a 35 cotas. Já nas apostas com 17 números, o limite vai de duas a 40 cotas.

Para jogos com 18 números, o grupo pode reunir de duas a 50 cotas. Nas apostas com 19 números, o limite chega a 85 cotas.

Quando o apostador marca 20 números, o bolão pode ter de duas a 100 cotas. Entretanto, o recibo permite até quatro apostas nesse formato.

Como jogar na Lotofácil com bolões

Nos bolões com 15 a 19 números, o sistema permite até 10 jogos no mesmo recibo. Todas as apostas devem conter a mesma quantidade de dezenas.

As cotas podem ser adquiridas nas lotéricas. Porém, as unidades podem cobrar tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.

Também é possível comprar cotas pelo portal Loterias Online CAIXA. Nesse caso, a tarifa adicional segue a mesma regra.

Para sorteios no mesmo dia, as vendas digitais encerram às 19h30. Portanto, o apostador deve observar o horário limite.

Por fim, compreender como jogar na Lotofácil facilita o registro da aposta. O procedimento é simples, padronizado e acessível em todo o país.