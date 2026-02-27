Saiu! Confira os números da Mega-Sena de R$ 127 milhões

Com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube, a Caixa Econômica Federal realizou, nesta quinta-feira (26), o sorteio do concurso 2977 da Mega-Sena. O prêmio principal estava estimado em R$ 127,6 milhões para quem acertasse as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 08 – 19 – 27 – 32 – 38 – 52.

O sorteio movimentou apostadores em todo o país, principalmente por causa do valor acumulado. Como ocorre tradicionalmente, a Caixa divulgou o resultado logo após a extração das dezenas.

Concurso anterior acumulou prêmio milionário

No concurso anterior, de número 2.974, a Mega-Sena pagou um prêmio estimado em R$ 72 milhões. Na ocasião, as dezenas sorteadas foram: 03 – 10 – 12 – 19 – 37 – 40.

Segundo a Caixa, nenhuma aposta acertou as seis dezenas naquele sorteio. Com isso, o prêmio acumulou e elevou ainda mais a expectativa dos jogadores para os concursos seguintes.

Apesar de não haver vencedor na faixa principal, o concurso 2.974 distribuiu valores nas faixas inferiores. A quina contemplou milhares de apostas, com prêmios individuais acima de mil reais. Já a quadra também registrou dezenas de bilhetes premiados.

Como funciona a Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador escolhe seis números entre 60 disponíveis no volante. Para conquistar o prêmio máximo, é necessário acertar todas as seis dezenas sorteadas.

Quando ninguém acerta a sena, o valor acumula automaticamente para o próximo concurso. Por isso, prêmios elevados costumam atrair grande volume de apostas, tanto nas lotéricas quanto nos canais digitais da Caixa.

A instituição orienta os jogadores a conferirem seus bilhetes apenas pelos meios oficiais. Além disso, recomenda que as apostas sejam feitas com responsabilidade, considerando as probabilidades reais de acerto.

Agora, após o sorteio do concurso 2977, a atenção dos apostadores se volta para os próximos concursos do calendário oficial da Caixa.