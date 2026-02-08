Segundo dia do Cachoeiraço 2026 leva multidão à Beira Rio

A segunda noite do Cachoeiraço 2026 reuniu milhares de foliões na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (7). O evento registrou grande público e manteve clima de tranquilidade durante toda a programação.

Além disso, o esquema de segurança do Cachoeiraço 2026 garantiu uma noite sem registros de ocorrências relevantes. A atuação integrada entre Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e equipes de segurança privada reforçou a prevenção.

Ainda assim, o diferencial da operação ficou por conta do uso de tecnologia de videomonitoramento com reconhecimento facial. O sistema auxiliou as equipes no acompanhamento em tempo real do circuito da festa.

Segundo a organização, o planejamento priorizou a segurança desde as etapas iniciais. Por isso, as equipes atuaram de forma estratégica em pontos de acesso e áreas de maior circulação.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, o resultado reflete a união entre planejamento e execução eficiente.

Cachoeiraço 2026 com esquema de segurança

“A segurança foi pensada em cada detalhe. O Cachoeiraço voltou grande, com muita gente nas ruas, e nossa prioridade sempre foi garantir tranquilidade às famílias”, afirmou.

Ele destacou, ainda, o papel da tecnologia na prevenção de ocorrências. “Estamos utilizando ferramentas modernas, aliadas à presença ostensiva das forças de segurança”, completou.

Além da presença das equipes, o esquema de segurança do Cachoeiraço 2026 contou com controle de acesso ao circuito. A fiscalização também reforçou o cumprimento das normas estabelecidas para o evento.

Entre as medidas adotadas, a organização proibiu a entrada de recipientes de vidro. A ação reduziu riscos e contribuiu para um ambiente mais seguro.

Da mesma forma, agentes orientaram o público ao longo da noite. A presença constante transmitiu sensação de segurança e organização aos foliões.

Com isso, o evento manteve o padrão observado na primeira noite. O clima de paz e alegria predominou durante toda a programação.

O esquema de segurança do Cachoeiraço 2026 segue como referência para grandes eventos no município. A atuação conjunta entre tecnologia, planejamento e presença operacional mostrou resultados práticos.

Dessa maneira, o Cachoeiraço reafirma sua relevância no calendário cultural da cidade. O evento une tradição, entretenimento e responsabilidade com a segurança pública.

A expectativa agora se volta para as próximas noites, que devem manter o mesmo padrão de organização e tranquilidade observado até aqui.