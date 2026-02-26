Senado aprova criação de exame para recém-formados em medicina

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS), do Senado, concluiu a aprovação do projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed), uma prova nacional de medicina como pré-requisito para o registro profissional.

Ficarão dispensados médicos já registrados e estudantes que comecem o curso enquanto o projeto não virar lei.

Pelo projeto, os recém-formados em medicina realizarão o Profimed a partir do primeiro semestre após o término do curso. Quem não for aprovado poderá atuar de forma exclusiva em atividades técnico-científicas, sem contato com pacientes, mediante autorização do Conselho Regional de Medicina (pela Inscrição de Egresso em Medicina).

O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados.