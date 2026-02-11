Shakira é atração confirmada do "Todo Mundo no Rio"

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou que Shakira será a atração principal do evento Todo Mundo no Rio. A cantora colombiana se apresentará no dia 2 de maio, na Praia de Copacabana.

Com o anúncio, a organização encerra as especulações que circulavam nas últimas semanas. Agora, a Prefeitura coloca oficialmente o nome da artista na programação do evento, que já recebeu shows de Lady Gaga e Madonna.

A produção prevê que o espetáculo comece por volta das 21h45. Além disso, a TV Globo deve transmitir a apresentação ao vivo. A organização também prepara um show de abertura, mas ainda não divulgou o artista convidado.

Shakira chega ao Rio em meio à turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”. Contudo, a cantora iniciou a série de apresentações no Brasil, em fevereiro de 2025, com shows em São Paulo e na capital fluminense.

Aos 49 anos, a artista mantém forte presença no cenário internacional. Ela reúne sucessos como “Hips Don’t Lie” e “Shakira Bzrp Music Sessions 53”, que alcançou repercussão mundial.

Com a confirmação feita por Eduardo Paes, a expectativa é de que Copacabana receba novamente um público milionário. No ano passado, Lady Gaga levou cerca de 2,1 milhões de pessoas à orla.