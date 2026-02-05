Sine Cachoeiro divulga vagas de emprego para indústria e comércio

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 88 vagas de emprego nesta quinta-feira (5). As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o órgão, há vagas para indústria, comércio, logística, transporte e serviços gerais. Além disso, algumas funções não exigem escolaridade, o que amplia o acesso dos candidatos.

Leia também: Novo concurso da Polícia Civil tem vagas com supersalário

Entre as vagas do dia, há oportunidades para auxiliar de logística, com 24 vagas, e operador de empilhadeira, com 12 oportunidades. Essas funções concentram a maior demanda do painel.

Além disso, o Sine oferece vagas para motorista categoria D, motorista de ônibus, motorista de guincho e motorista categoria B. Contudo, a maioria exige experiência prévia.

O setor automotivo também reúne oportunidades. Há vagas para mecânico de automóveis, alinhador de veículos, borracheiro, eletricista de automóveis e mecânico de empilhadeira.

Mais vagas

Na área administrativa e comercial, o painel inclui auxiliar de departamento fiscal, encarregado de loja, fiscal de loja e gerente de loja. Essas três últimas aceitam pessoas com deficiência (PCD).

O setor industrial apresenta vagas para soldador, soldador a oxigênio, torneiro mecânico, operador de serra circular, resinador e supervisor de logística. As exigências variam conforme a função.

Há ainda oportunidades para auxiliar de costura, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de motos, técnico agropecuário e trabalhador de serviços gerais.

De modo geral, a maioria das vagas exige experiência comprovada. Entretanto, algumas aceitam experiência sem comprovação formal, o que facilita a candidatura.

Como se cadastrar

O atendimento ocorre de forma presencial no Sine Cachoeiro, localizado na Rua Moreira, nº 216, Centro, na Casa do Cidadão. O funcionamento segue de segunda a sexta-feira.

Para mais informações, o trabalhador pode entrar em contato pelo telefone (28) 3199-1410. É recomendado comparecer com documento oficial com foto, CPF e carteira de trabalho.

Por fim, o Sine alerta que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Portanto, quem busca uma oportunidade deve procurar o serviço o quanto antes.