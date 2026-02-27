Sul do Espírito Santo domina 50º sorteio do Nota Premiada

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou nesta quinta-feira (26) o 50º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo, Espírito Santo FM e redes sociais da emissora.

Nesse sentido, a maior sorte ficou concentrada no município de Cachoeiro de Itapemirim, com três moradores premiados. Enquanto Colatina e Vila Velha tiveram dois sorteados cada.

Por outro lado, já os municípios de São Mateus, Aracruz, Baixo Guandu, Piúma, Guaçuí, Guarapari, Cariacica e Vitória tiveram um ganhador cada.

Os prêmios

Desse modo, foram sorteados 15 prêmios, nos valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil, contemplando cidadãos de três regiões (Metropolitana, Norte e Sul).

Nesse sentido, as instituições sociais indicadas pelos premiados também recebem o equivalente a 50% do valor conquistado pelo cidadão. Além disso, o programa realizará o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, conforme o índice de engajamento social de cada uma.

Dessa forma, os vencedores receberão uma mensagem automática pelo sistema, e, se necessário, a equipe do Nota Premiada entrará em contato por telefone. Assim, o resgate deve ser solicitado em até 90 dias após a data do sorteio. Os interessados podem acessar a planilha oficial do sorteio e outras informações no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.

Desse modo, concorreram aos prêmios do 50º sorteio os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 31 de janeiro de 2026.

Como participar

O programa tem o objetivo de estimular a cidadania fiscal e apoiar o trabalho realizado por instituições sociais em todo o Espírito Santo. Desse modo, participar do Nota Premiada Capixaba é simples. Para isso, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e sempre pedir a inclusão do CPF na nota fiscal.

Dessa forma, o participante não precisa cadastrar os documentos, pois o sistema gera automaticamente os pontos e os bilhetes. Assim, cada R$ 1,00 em compras gera um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, o sistema emite automaticamente um bilhete para participar dos sorteios.



