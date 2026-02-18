Supermercado abre vagas de emprego para unidade de Cachoeiro; veja detalhes

O Supermercados BH anunciou a contratação de novos funcionários para sua unidade localizada em Cachoeiro. A empresa realizará um processo seletivo simplificado na quinta-feira (19).

A seleção acontecerá das 10h30 às 14h. O atendimento será na loja localizada na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 441, no bairro Marbrasa.

A rede oferece oportunidades para repositor, operador de caixa, auxiliar de loja e açougueiro. Além disso, as vagas contemplam candidatos maiores de 17 anos.

A empresa também reserva oportunidades para pessoas com 50 anos ou mais e para pessoas com deficiência. Não é necessário ter experiência anterior.

Benefícios

A rede destaca benefícios atrativos aos contratados. Entre eles, ticket alimentação de R$ 400 e presença premiada de R$ 120.

Além disso, os funcionários terão acesso a plano de saúde e odontológico. A empresa também oferece transporte fretado.

A seleção ocorre de forma simplificada. Portanto, os interessados devem comparecer ao local dentro do horário informado.

Os candidatos devem levar documentos pessoais e currículo atualizado. Dessa forma, a equipe de recrutamento poderá agilizar o atendimento durante o processo seletivo.