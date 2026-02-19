Tentativa de homicídio após briga de trânsito é investigada em Piúma

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio após briga de trânsito na quarta-feira (18), no bairro Céu Azul, em Piúma. Segundo relato da vítima, homens armados invadiram o terreno de sua residência e efetuaram disparos contra a casa.

De acordo com as informações repassadas à PM, os atiradores chegaram ao local com a intenção de matar o morador. No entanto, ele reagiu e atingiu o braço de um dos suspeitos com uma faca.

Após o confronto, os atiradores fugiram sem atingir o homem. Ainda assim, os disparos geraram danos à residência e causaram temor na vizinhança.

A vítima informou aos policiais que havia se envolvido em uma briga de trânsito dias antes. Conforme o relato, ele teria sido jurado de morte após o desentendimento.

Tentativa de homicídio após briga de trânsito segue sob apuração

A tentativa de homicídio após briga de trânsito ganhou novo desdobramento quando a polícia localizou o carro usado no crime. O veículo estava abandonado em uma região próxima.

Durante a inspeção, os policiais encontraram vestígios de sangue no interior do automóvel. O material pode estar relacionado ao ferimento provocado pela vítima no braço de um dos suspeitos.

Apesar das buscas realizadas, os agentes não localizaram os envolvidos até o momento. A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou o morador a procurar a Polícia Civil.

A partir de agora, a Polícia Civil conduz a investigação para identificar os autores dos disparos. Além disso, os investigadores devem analisar o material encontrado no veículo.

A tentativa de homicídio após briga de trânsito reforça o alerta sobre a escalada de conflitos decorrentes de desentendimentos no trânsito. Segundo especialistas em segurança pública, situações desse tipo exigem cautela e acionamento imediato das autoridades.

Enquanto isso, a vítima permanece sob orientação policial. As forças de segurança seguem com diligências para localizar os suspeitos e esclarecer a dinâmica do ataque.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações e poderá divulgar novos detalhes conforme o avanço do inquérito.