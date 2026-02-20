Tia doa rim ao sobrinho e muda destino de família em Cachoeiro

Um transplante renal em Vila Velha marcou a história de uma família de Cachoeiro de Itapemirim. Rozangela Leida Secchim Ribeiro doou voluntariamente um rim ao sobrinho Henrique Ribeiro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Henrique enfrentava há anos um quadro de nefrite crônica. A doença provoca inflamação progressiva dos néfrons e compromete, de forma irreversível, a função renal.

Durante longo período, ele recebeu acompanhamento pelo nefrologista Marcellus Gazola Grilo. O médico conduziu tratamento conservador para preservar a função dos rins e retardar a necessidade de diálise ou transplante.

No entanto, com o avanço do quadro, Henrique precisou considerar o transplante. Nesse momento, ele iniciou acompanhamento com o médico Hélio Reis Cyrino, em Vila Velha.

O especialista encaminhou o paciente ao Hospital Evangélico de Vila Velha para dar início aos protocolos necessários. A família, então, passou a enfrentar uma nova etapa de exames e avaliações médicas.

Transplante renal simboliza nova chance

O transplante renal tornou-se possível após Rozangela decidir realizar exames de compatibilidade. Ao confirmar que poderia doar, ela autorizou o procedimento.

A cirurgia ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2026, no Hospital Evangélico de Vila Velha. A equipe médica conduziu o procedimento conforme os protocolos clínicos.

Segundo informações de Henrique, o transplante transcorreu com sucesso. Desde então, médicos acompanham a recuperação de ambos.

Henrique agora segue em fase de adaptação ao novo órgão. Paralelamente, Rozangela também mantém acompanhamento pós-operatório.

A decisão de doar envolveu avaliações médicas rigorosas. Além disso, os profissionais orientaram a família sobre os riscos e cuidados necessários.

O transplante renal de Henrique e a tia reforça a importância da doação de órgãos. O gesto voluntário permitiu que Henrique deixasse a rotina de tratamentos constantes.

Atualmente, ele se recupera ao lado da família. A expectativa é que, com acompanhamento adequado, mantenha qualidade de vida.

A história evidencia o impacto direto da doação entre familiares. Ao mesmo tempo, chama atenção para a relevância da conscientização sobre transplantes.

Com o procedimento realizado e a recuperação em andamento, a família celebra uma nova etapa. “Minha tia não apenas doou uma parte de si, mas me deu uma nova oportunidade de viver, sonhar, crescer e seguir o meu próprio caminho. Seu gesto ficará para sempre gravado na minha história e na memória de toda a nossa família. Que Deus lhe retribua com saúde, paz e felicidade. Que todo o cuidado, carinho e amor que você demonstrou retornem em dobro para a sua vida”, agradeceu Henrique.