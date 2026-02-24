Timemania acumula e prêmio chama atenção de torcedores em todo o Brasil
Modalidade das Loterias Caixa une aposta em números e escolha do time do coração.
A Timemania voltou a chamar atenção dos apostadores após acumular em concurso recente. A modalidade das Loterias Caixa combina sorteio de números com a escolha do time do coração.
Muitos torcedores buscam informações sobre como jogar na Timemania, principalmente quando o prêmio principal cresce. Além disso, o jogo atrai quem deseja ajudar financeiramente clubes de futebol.
A Caixa Econômica Federal realiza os sorteios da Timemania três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.
Para participar, o jogador deve escolher 10 números entre os 80 disponíveis no volante. Em seguida, também precisa selecionar um Time do Coração.
O sistema sorteia sete números e um Time do Coração em cada concurso. O apostador ganha prêmio ao acertar de três a sete números.
Como jogar na Timemania e aumentar as chances
Quem busca entender como jogar na Timemania deve saber que é possível marcar mais de 10 números. No entanto, o valor da aposta aumenta conforme a quantidade escolhida.
Além disso, o jogador pode utilizar a Surpresinha, opção em que o sistema escolhe os números automaticamente. Também é possível participar por meio de bolões organizados pelas lotéricas.
Outro diferencial está no Time do Coração. Mesmo que o apostador não acerte os números, ele pode ganhar um prêmio fixo caso o time escolhido seja sorteado.
Parte do valor arrecadado com as apostas é destinada aos clubes participantes. Dessa forma, ao aprender como jogar na Timemania, o torcedor também contribui para o financiamento das equipes.
Os prêmios variam conforme o número de acertos. A faixa principal contempla quem acerta os sete números sorteados.
Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo concurso. Isso costuma aumentar o interesse dos apostadores.
A Caixa permite que os jogadores acompanhem os resultados pelo site oficial e em casas lotéricas. Além disso, o apostador tem até 90 dias para resgatar o prêmio após a data do sorteio.
Entender como jogar na Timemania é fundamental para participar corretamente. Antes de apostar, o jogador deve conferir os valores atualizados e as regras disponíveis nos canais oficiais das Loterias Caixa.
