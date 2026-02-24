Tombamento de carreta interdita pista e altera trânsito na BR 101 no Sul do ES

Um acidente na BR 101 em Atílio Vivácqua provocou interdição parcial da rodovia na manhã desta terça-feira (24). O tombamento ocorreu por volta das 6h, na altura do km 428.

Segundo as informações iniciais, o segundo complemento de uma carreta tombou sobre a pista. Apesar do impacto, as equipes não registraram vítimas.

Em razão do acidente na BR 101 em Atílio Vivácqua, a concessionária responsável pela via interditou a pista no sentido sul. Assim, o tráfego passou a operar em sistema pare e siga pelo sentido norte.

Equipes de atendimento foram acionadas imediatamente. Além disso, os profissionais iniciaram os procedimentos para organizar o fluxo e garantir a segurança dos motoristas.

O tombamento exigiu atenção redobrada de quem trafegava pela região. No entanto, até o momento, as autoridades não informaram as causas do acidente.

Motoristas enfrentaram lentidão no trecho afetado. Por isso, a orientação é reduzir a velocidade e respeitar a sinalização temporária instalada no local.

Acidente na BR 101 em Atílio Vivácqua mantém trânsito em sistema pare e siga

O acidente na BR 101 em Atílio Vivácqua segue em atendimento. As equipes trabalham para remover o veículo e liberar completamente a pista no sentido sul.

Enquanto isso, o tráfego permanece controlado. O sistema pare e siga busca evitar congestionamentos maiores e manter a circulação segura.

A concessionária reforça que os condutores devem manter distância segura dos demais veículos. Além disso, recomenda atenção aos agentes que atuam na rodovia.

Apesar do susto, o acidente na BR 101 em Atílio Vivácqua não deixou feridos. As autoridades seguem monitorando a situação até a normalização total do tráfego.

A ocorrência continua em andamento. Novas informações poderão ser divulgadas conforme a conclusão dos trabalhos no local.