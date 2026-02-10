Três homens são presos com armas e drogas durante ação da PM em Vitória

Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prenderam três homens, de 27, 21 e 19 anos, na noite desta segunda-feira (9), no bairro Resistência, em Vitória. A ação resultou na apreensão de munições, armas e drogas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A prisão ocorreu durante uma operação realizada no bairro Conquista. Na ocasião, uma das equipes realizava patrulhamento na Rodovia Serafim Derenzi, com foco em coibir possíveis rotas de fuga utilizadas para o transporte de entorpecentes.

Leia também: Denúncia anônima leva à apreensão de mais de 100 pedras de crack em Muqui

Armas e drogas apreendidas durante abordagem

Durante o patrulhamento, os policiais identificaram um veículo já conhecido pelas guarnições por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Em seguida, a equipe iniciou o monitoramento do automóvel.

Ao notar a aproximação policial, os ocupantes adotaram comportamento suspeito. Conforme a Polícia Militar, eles levaram as mãos à cintura, o que levou os agentes a iniciarem o acompanhamento tático.

Logo depois, o condutor estacionou o veículo nas proximidades do campo de futebol do bairro Resistência. Na sequência, os policiais realizaram a abordagem aos três ocupantes.

Durante a revista no interior do automóvel, os militares localizaram duas pistolas calibre 9mm, ambas com seletor de rajadas. Além disso, apreenderam 91 munições do mesmo calibre e 29 munições de fuzil calibre 5.56mm.

Os policiais também encontraram três buchas de maconha, além de roupas camufladas e uma balaclava, itens frequentemente associados a práticas criminosas.

Diante da situação, os agentes efetuaram a prisão dos três suspeitos. Em seguida, recolheram todo o material apreendido para apresentação à autoridade policial.

Posteriormente, os policiais encaminharam os detidos à Delegacia Regional de Vitória. No local, a autoridade de plantão registrou a ocorrência e adotou as providências legais cabíveis.

Por fim, a Polícia Militar reforçou que mantém operações contínuas na capital. O objetivo é intensificar o combate ao tráfico de drogas, retirar armas de circulação e ampliar a segurança nas comunidades.