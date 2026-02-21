Trump afirma que vai aumentar 'Tarifa Mundial' de 10% para 15%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu neste sábado, 21, na Truth Social, que irá aumentar de 10% para 15% o que denominou Tarifa Mundial. A sobretaxa comercial será aplicada contra os países que “têm explorado os EUA por décadas”.

“Eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, estarei, com efeito imediato, aumentando a Tarifa Mundial de 10% sobre os Países, muitos dos quais têm ‘explorado’ os EUA por décadas, sem retribuição (até eu chegar!), para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%”, escreveu Trump.

No post, o presidente americano diz que a decisão foi feita com base em “uma revisão exaustiva, detalhada e completa da decisão ‘ridícula’, mal escrita e extraordinariamente antiamericana sobre Tarifas emitida ontem (sexta, 20), após muitos meses de contemplação, pela Suprema Corte dos Estados Unidos”.

Trump também escreveu que, durante os próximos “poucos meses”, o governo determinará e emitirá as novas “tarifas legalmente permissíveis”. Ele pontuou que as sobretaxas permitirão a execução do projeto de “Tornar a América Grande Novamente” (MAGA, na sigla em inglês). “As novas tarifas continuarão nosso processo extraordinariamente bem-sucedido de Tornar a América Grande Novamente – maior do que nunca”, escreveu.