Trump anuncia abertura de arquivos secretos sobre OVNIs
Declaração ocorre após repercussão de falas sobre extraterrestres e reacende discussão sobre fenômenos aéreos não identificados.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (19) que promoverá a liberação de arquivos sobre OVNIs mantidos por agências governamentais. Segundo ele, a medida incluirá documentos relacionados a vida alienígena, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados.
Trump declarou que instruirá o secretário de Guerra, Pete Hegseth, além de outros órgãos federais, a identificar e divulgar os registros. Ele anunciou a decisão por meio da rede Truth Social.
De acordo com o presidente, a iniciativa responde ao interesse público crescente sobre o tema. Ele afirmou que o assunto ganhou relevância recente e justificou a abertura dos arquivos como forma de atender à demanda por transparência.
Liberação de arquivos sobre OVNIs reacende debate político
A declaração ocorre após manifestações públicas do ex-presidente Barack Obama. No último sábado (14), Obama afirmou, em entrevista à CBS, que seres extraterrestres são reais, embora tenha dito que nunca os viu.
No dia seguinte, Obama esclareceu que a fala foi breve e adaptada ao formato da entrevista. Além disso, afirmou que não teve acesso a qualquer evidência concreta de contato com extraterrestres durante seu mandato.
Nesta quinta-feira, Trump voltou a comentar o assunto. A bordo do avião presidencial, ele criticou a declaração do ex-presidente. Segundo Trump, Obama teria utilizado informações sigilosas e não deveria ter tratado do tema publicamente.
O anúncio da liberação de arquivos sobre OVNIs amplia a discussão nos Estados Unidos sobre a existência de registros governamentais relacionados a fenômenos aéreos não identificados. Nos últimos anos, o governo norte-americano reconheceu a investigação de UAPs, sigla em inglês para fenômenos aéreos não identificados.
Contudo, autoridades federais reiteram que não confirmaram evidências de contato com vida extraterrestre. Ainda assim, o tema desperta interesse popular e político, sobretudo após depoimentos e audiências no Congresso norte-americano.
Com a promessa de liberação de arquivos sobre OVNIs, a administração atual sinaliza que poderá tornar públicos documentos antes restritos. No entanto, o governo ainda não detalhou prazos, critérios de divulgação ou o volume de informações que será disponibilizado.
Enquanto isso, o debate segue ativo na esfera política e nas redes sociais. A eventual abertura dos arquivos poderá ampliar o acesso a dados históricos e alimentar novas análises sobre fenômenos aéreos investigados pelas autoridades dos Estados Unidos.
