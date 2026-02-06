Trump publica vídeo racista que retrata casal Obama como macacos
A publicação foi apagada nesta sexta-feira, 6.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo racista na rede social Truth Social na noite de quinta-feira, 5, que continha um trecho que retrata o ex-presidente americano Barack Obama e a ex-primeira-dama dos EUA Michelle Obama como macacos.
O trecho foi inserido perto do final de um vídeo de 62 segundos que promovia teorias da conspiração sobre a eleição presidencial americana de 2020, que foi perdida por Trump para o democrata Joe Biden.
Republicanos do Congresso dos Estados Unidos criticaram a publicação racista feita por Trump.
“A publicação do presidente está errada e é incrivelmente ofensiva”, escreveu o deputado republicano Mike Lawler, de Nova York, em uma publicação nas redes sociais. Lawler, que representa o Vale do Hudson, disse que o vídeo “deveria ser apagado imediatamente e acompanhado de um pedido de desculpas”.
O senador republicano Tim Scott, da Carolina do Sul, afirmou que o vídeo foi “a coisa mais racista que já vi vinda desta Casa Branca”. Scott, o único senador republicano negro e chefe de seu comitê de campanha, disse que “o presidente deveria removê-lo”.
A publicação foi apagada nesta sexta-feira, 6. “Um funcionário da Casa Branca fez a postagem por engano. Ela já foi removida”, disse um funcionário à AFP.
O trecho que repercutiu foi inserido perto do final de um vídeo que promovia teorias da conspiração sobre a eleição presidencial americana de 2020, que foi perdida por Trump para o democrata Joe Biden. O clipe parece ter sido retirado de um vídeo que foi compartilhado em outubro por um usuário no X com a legenda “Presidente Trump: Rei da Selva” e um emoji de um leão.
Nesse vídeo, vários políticos democratas importantes – incluindo Biden, a ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton, e a ex-vice-presidente Kamala Harris – foram mostrados como zebras, girafas e outros animais, enquanto o Trump foi retratado como um leão. Os Obamas, no clipe, foram mostrados como macacos. O vídeo termina com os animais se curvando diante do atual presidente americano. (Com agências internacionais).
