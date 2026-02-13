Ultrapassagem termina em colisão e deixa ferido em Cachoeiro

Um acidente entre carro e moto no Alto Novo Parque em Cachoeiro mobilizou equipes de socorro no fim da tarde desta quinta-feira (13). A colisão ocorreu em frente à Padaria Mil Delícias e chamou a atenção de moradores e comerciantes da região.

Segundo informações preliminares, o motorista de um carro tentou acessar o estacionamento de uma farmácia. No entanto, no momento da manobra, uma motocicleta que realizava ultrapassagem atingiu a lateral do veículo.

A moto transportava dois ocupantes. Com o impacto, ambos caíram ao solo e precisaram de atendimento médico. Testemunhas acionaram o socorro imediatamente após a colisão.

O motorista do carro não sofreu ferimentos. Ainda assim, ele permaneceu no local e aguardou a chegada das equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

O acidente entre carro e moto no Alto Novo Parque em Cachoeiro provocou fratura na perna de um dos ocupantes da motocicleta. Imediatamente, as equipes prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, encaminharam a vítima a uma unidade hospitalar para avaliação especializada.

Por outro lado, o segundo ocupante sofreu apenas escoriações leves. As equipes médicas avaliaram seu estado de saúde e descartaram a necessidade de procedimentos mais complexos.

Durante o atendimento, o trânsito na via ficou parcialmente comprometido. No entanto, agentes organizaram o fluxo de veículos e adotaram medidas para evitar novos incidentes na região.

Agora, as autoridades analisam a dinâmica do acidente. A investigação vai apurar as circunstâncias da ultrapassagem realizada pela moto e da manobra executada pelo motorista do carro.

Além disso, o caso reforça a importância de atenção redobrada em áreas comerciais. Nesses locais, há grande circulação de veículos e pedestres. Por isso, manobras de conversão e ultrapassagens exigem cautela constante, especialmente em trechos urbanos.

Após a remoção dos veículos envolvidos, as equipes restabeleceram o tráfego de forma gradual. Por fim, as autoridades orientam motoristas e motociclistas a respeitarem as normas de trânsito, a fim de reduzir o risco de novas colisões.