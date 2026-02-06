Unimed Sul Capixaba encerra ciclo do Jovem Aprendiz e forma novos talentos

A Unimed Sul Capixaba concluiu, no dia 30 de janeiro, mais um ciclo do Programa Jovem Aprendiz, iniciativa voltada à inserção de jovens no mercado de trabalho. A ação fortalece o acesso ao primeiro emprego e amplia as oportunidades de formação profissional na região.

Ao longo do período, os participantes atuaram em diferentes setores da cooperativa. Dessa forma, eles vivenciaram a rotina corporativa e desenvolveram competências essenciais para a vida profissional.

O programa integra a estratégia institucional de inclusão produtiva da Unimed Sul Capixaba. Além disso, a iniciativa oferece aprendizado prático, acompanhamento contínuo e contato direto com diversas áreas da organização.

Investimento de longo prazo

A gestora de Recursos Humanos, Diana Raposo, explica que o programa representa um investimento de longo prazo. Segundo ela, a proposta prepara os jovens para escolhas mais seguras no início da carreira.

De acordo com a gestora, os aprendizes conhecem processos, valores e rotinas que orientam o trabalho da cooperativa. Assim, o programa contribui para a formação técnica e também para o desenvolvimento humano.

Entre os destaques deste ciclo está a trajetória da jovem aprendiz, Emanuele Cassago Silva, de 19 anos. Ela ingressou no programa aos 17 anos, enquanto cursava o Ensino Médio.

Durante um ano e quatro meses, Emanuele atuou na secretaria executiva. Ao final do contrato, a cooperativa a efetivou e a direcionou para a Unidade de Terapias Especiais Integrar.

A jovem afirma que a experiência foi decisiva para seu crescimento pessoal. Segundo ela, o convívio profissional ajudou a superar a timidez e a lidar melhor com diferentes pessoas.

Emanuele também destaca o aprendizado técnico. Ela relata que passou a compreender sistemas internos, processos e a dinâmica de trabalho em equipe.

Além disso, a vivência contribuiu para suas escolhas futuras. Atualmente, ela cursa Psicologia e atua em uma área alinhada ao seu projeto profissional.

Com o encerramento deste ciclo, a Unimed Sul Capixaba já prepara uma nova etapa do Programa Jovem Aprendiz. O próximo grupo foi selecionado e deve iniciar as atividades em breve.

Por fim, a cooperativa reforça seu compromisso com a juventude e com o fortalecimento da comunidade, mantendo o programa como uma ponte entre educação, trabalho e desenvolvimento social.