Usuários relatam problemas com o Pix neste sábado
Internautas relatam neste sábado, 7, intercorrências em relação ao uso do Pix. O assunto é um dos mais comentados no X.
Internautas relatam neste sábado, 7, intercorrências em relação
ao uso do Pix. O site Downdetector reportou um pico de buscas entre meio-dia e
13h30. O assunto é um dos mais comentados no X.
Por volta das 16h, contudo, já houve relatos de normalização dos serviços.
Aplicativos de bancos como o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Nubank
apresentavam normalidade.
Procurada, a assessoria do Banco Central, disse apenas que todos os sistemas do BC
estavam operando normalmente.
Estadao Conteudo