Economia

Usuários relatam problemas com o Pix neste sábado

Internautas relatam neste sábado, 7, intercorrências em relação ao uso do Pix. O assunto é um dos mais comentados no X.

Conta de Celular - Procon
Foto: Reprodução/Web

Internautas relatam neste sábado, 7, intercorrências em relação
ao uso do Pix. O site Downdetector reportou um pico de buscas entre meio-dia e
13h30. O assunto é um dos mais comentados no X.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Por volta das 16h, contudo, já houve relatos de normalização dos serviços.
Aplicativos de bancos como o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Nubank
apresentavam normalidade.

Procurada, a assessoria do Banco Central, disse apenas que todos os sistemas do BC
estavam operando normalmente.

Estadao Conteudo

    O Estadão Conteúdo é referência na distribuição de notícias em tempo real no Brasil, com foco nos setores financeiro, econômico, político e corporativo.

    Assuntos:

    Pix

    2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

    Desenvolvido por