Usuários relatam problemas com o Pix neste sábado

Internautas relatam neste sábado, 7, intercorrências em relação

ao uso do Pix. O site Downdetector reportou um pico de buscas entre meio-dia e

13h30. O assunto é um dos mais comentados no X.

Por volta das 16h, contudo, já houve relatos de normalização dos serviços.

Aplicativos de bancos como o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Nubank

apresentavam normalidade.

Procurada, a assessoria do Banco Central, disse apenas que todos os sistemas do BC

estavam operando normalmente.

Estadao Conteudo