Veja como o setor de rochas naturais pretende dobrar suas exportações até 2030

O setor brasileiro de rochas naturais vive um momento de ascensão sem precedentes após atingir a marca histórica de US$ 1,48 bilhão em vendas externas no último ano. Assim, animada pelo desempenho, a cadeia produtiva estabeleceu o objetivo ousado de alcançar US$ 3 bilhões em comercialização internacional até 2030.

Nesse sentido, para viabilizar esse crescimento, representantes do segmento estiveram em Brasília, apresentando demandas estratégicas ao Congresso Nacional.

A cerimônia inédita, realizada no plenário da Câmara dos Deputados, reuniu lideranças empresariais e autoridades federais sob a liderança da bancada do Espírito Santo. Atualmente, os empresários focam na redução de gargalos burocráticos e logísticos que ainda limitam a competitividade brasileira frente a mercados como China e Itália.

O presidente da Centrorochas, Tales Machado, destacou na tribuna que a cadeia produtiva já demonstra alta maturidade e internacionalização.

“O setor agora necessita de um ambiente regulatório previsível e ágil para sustentar esse novo ciclo de desenvolvimento”, disse.

Gargalos logísticos e burocracia no setor

A principal barreira identificada pelo segmento reside na lentidão dos processos de licenciamento mineral e ambiental. Isso porque, atualmente, o prazo médio para obter uma autorização oficial de exploração permanente chega a oito anos e meio. Para as lideranças, esse tempo descompassa o Brasil da dinâmica acelerada do mercado globalizado de construção e design.

Outro ponto crucial envolve a infraestrutura de transporte para cargas pesadas. Desse modo, o setor defende investimentos em projetos rodoviários e portuários, citando o futuro Porto da Imetame como peça-chave para 2028. Além disso, a categoria pede a modernização das regras de peso bruto no transporte rodoviário, buscando equidade com outros ramos industriais.

O deputado federal e presidente da sessão, Josias Da Vitória (PP-ES), afirmou que o poder público deve garantir segurança jurídica e regras claras para quem produz.

“Apoiar o segmento significa consolidar o Espírito Santo como o maior polo de beneficiamento de rochas das Américas”, salienta.

Inclusão na Sudene e expansão global

Como estratégia de fortalecimento regional, o setor pleiteia a inclusão do Sul do Espírito Santo na área de abrangência da Sudene. A medida visa garantir paridade competitiva para o berço histórico da indústria, estimulando novos investimentos e a manutenção de empregos.

Paralelamente, a Centrorochas avança na criação de um hub logístico no Oriente Médio, através de um acordo com o Porto de Abu Dhabi. Essa iniciativa pretende reduzir prazos de entrega e custos promocionais na região, facilitando a entrada dos materiais brasileiros em mercados de alto padrão.

O proponente da solenidade, deputado federal Evair de Melo (PP-ES), ressaltou que o Brasil possui um dos parques fabris mais modernos do mundo. Para o parlamentar, o fortalecimento das exportações de rochas naturais é essencial para o equilíbrio da balança comercial brasileira e para o desenvolvimento sustentável do país.

Principais pleitos apresentados em Brasília:

Agilidade em licenciamentos minerais e ambientais

Expansão da infraestrutura logística e portuária

Revisão das normas de peso no transporte rodoviário

Inclusão do Sul capixaba nos benefícios da Sudene