Segurança

VÍDEO | Motociclista morre após colisão no bairro Marbrasa, em Cachoeiro

Vítima seguia para o trabalho quando bateu contra máquina pesada na manhã desta quarta-feira

motociclista morre em acidente no bairro Marbrasa
Foto: Redes Sociais

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (18) após se envolver em um grave acidente no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, a vítima seguia para o trabalho quando colidiu contra uma pá mecânica, máquina pesada e autopropelida equipada com caçamba frontal.

Devido à força da batida e à gravidade dos ferimentos, a vítima morreu ainda no local. Populares acionaram a Polícia Militar e a Polícia Científica.

