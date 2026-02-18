VÍDEO | Motociclista morre após colisão no bairro Marbrasa, em Cachoeiro
Vítima seguia para o trabalho quando bateu contra máquina pesada na manhã desta quarta-feira
Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (18) após se envolver em um grave acidente no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, a vítima seguia para o trabalho quando colidiu contra uma pá mecânica, máquina pesada e autopropelida equipada com caçamba frontal.
Devido à força da batida e à gravidade dos ferimentos, a vítima morreu ainda no local. Populares acionaram a Polícia Militar e a Polícia Científica.
