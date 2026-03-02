30 anos sem os Mamonas Assassinas: o legado irreverente que nunca morreu

No dia 2 de março de 1996, o Brasil perdeu uma das bandas mais irreverentes e amadas da história da música nacional. Os Mamonas Assassinas, que haviam conquistado o país com sua mistura única de rock, humor e crítica social, tragicamente se despediu de seus fãs após um acidente aéreo. Trinta anos depois, o legado do grupo continua mais vivo do que nunca, atravessando gerações e permanecendo na memória afetiva de muitos.

Formada em 1985, inicialmente com o nome de Utopia, a banda ganhou notoriedade com sua estreia em 1995, quando lançaram seu único álbum, Mamonas Assassinas. Com 14 faixas irreverentes que mesclavam pagode, heavy metal, forró e outros estilos, o disco foi um sucesso estrondoso.

Em poucos meses, se tornou o álbum de estreia mais vendido da música brasileira, com impressionantes 1,8 milhão de cópias comercializadas. Sendo assim, suas músicas, carregadas de humor e duplo sentido, conquistaram uma legião de fãs e ocuparam o topo das paradas de sucesso, com destaque para hits como “Pelados em Santos” e “Vira-Vira”.

Carreira interrompida

Porém, o auge do sucesso da banda foi interrompido de forma abrupta na noite de 2 de março de 1996. Após um show de despedida em Brasília, a banda, composta por Dinho, Bento, Samuel, Júlio e Sérgio, embarcou em um jato Learjet 25D para retornar a Guarulhos, sua cidade natal.

Durante a aproximação para o pouso, o avião se chocou com a Serra da Cantareira, resultando na morte instantânea dos cinco músicos, além do piloto, copiloto e dois assistentes. Aliás, o acidente deixou uma marca profunda em todos os que acompanhavam o grupo, especialmente devido à sua morte prematura.

Inclusive, a comoção pública foi gigantesca. O enterro dos membros da banda reuniu mais de 100 mil fãs, e a transmissão ao vivo pela televisão consolidou o impacto da tragédia. Isso porque a dor da perda foi compartilhada por uma nação, mas o amor pela música dos Mamonas Assassinas permaneceu intacto.

O legado

Passadas três décadas, as pessoas ainda lembram da obra dos Mamonas em festas, rádios e programas de TV. O álbum Mamonas Assassinas segue sendo um dos discos mais queridos da história da música brasileira, e novas gerações cantam suas letras irreverentes. Embora nunca tenham tido a chance de vê-los ao vivo, cresceram ouvindo as canções nas festas de família ou entre amigos.

Além disso, o legado da banda ultrapassa os limites da música. Seu estilo ousado e desafiador, que misturava sarcasmo, crítica e leveza, deixou uma marca indelével na cultura popular brasileira. Portanto, mesmo 30 anos após o acidente, as lembranças de sua irreverência e autenticidade continuam a influenciar artistas e a encantar os fãs.

Mamonas Assassinas – O Legado

Foto: Bruno Billi – Divulgação

Para o fãs, ainda é possível matar um pouco da saudade dos Mamonas Assassinas. Em 2023, após o sucesso do Mamonas Assassinas – O filme, Ruy Brissac (como o vocalista Dinho), Rhenner Freitas (como o baterista Sérgio Reoli), Adriano Tunes (como o baixista Samuel Reoli), Nelson Bonfim (como o tecladista Júlio Rasec) e Beto Hinoto (sobrinho e intérprete do guitarrista Bento Hinoto), assumiram a clássica banda de pop rock brasileira para a turnê, que dura até os dias atuais.

E no dia 4 de junho, o Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2006, dará ao público capixaba a oportunidade de relembrar os 30 anos da banda, com a apresentação dos Mamonas Assassinas – O Legado.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026

Data: 4 a 6 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi).

Local: Centro de Convenções de Guaçuí.

Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas – O Legado, e Dallas Country.

Onde comprar