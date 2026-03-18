A arquitetura do comportamento de consumo: Como Mariana Leal lidera a inteligência de mercado de gigantes globais e projeta sua visão para os EUA

No complexo xadrez do varejo global e da indústria de bens de consumo, lançar um produto sem compreender as motivações profundas do consumidor é um risco bilionário. É no desdobramento desse risco e na descoberta de oportunidades ocultas que atua a inteligência de mercado, disciplina que tem na executiva brasileira Mariana Ugo Luques Leal uma de suas vozes de maior autoridade. Com aproximadamente 19 anos de carreira dedicados à pesquisa e ao Consumer & Market Insights (CMI), Mariana consolidou-se como a mente analítica por trás das estratégias de algumas das marcas mais consumidas do mundo.

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O rigor de sua atuação encontra lastro em uma formação acadêmica de excelência. Bacharel em Propaganda e especialista em Pesquisa de Mercado Aplicada em Comunicações pela USP, ela domina a intersecção entre a academia e o pragmatismo corporativo. Sua jornada profissional reflete uma ascensão ininterrupta: após diversas imersões em agências e consultorias nos anos 2000, Mariana integrou o renomado Instituto Ipsos. Ali, evoluindo e galgando cargos mais altos, refinou sua capacidade de manipular metodologias complexas de pesquisa para decifrar comportamentos em larga escala.

Contudo, foi na Unilever Brasil que sua expertise alcançou o ápice do impacto corporativo. Ingressando em 2013, Mariana escalou posições de Coordenadora a Gerente de CMI, assumindo, em 2021, a cadeira de Gerente de Pesquisa de Mercado. Sob sua liderança, a área de Insights deixou de ser um mero departamento de suporte para se tornar o núcleo de inteligência preditiva da companhia, orientando inovações, campanhas e reposicionamentos de marcas em um dos mercados mais voláteis da América Latina. O peso de sua autoridade extrapolou as fronteiras da multinacional anglo-holandesa, levando-a a ser convidada pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) para integrar e atuar como Vice-Presidente de seu cobiçado Comitê de Insights, ditando as melhores práticas do setor no país.

Agora, após mapear o consumo em um ecossistema altamente complexo como o Brasil, Mariana Luques Leal direciona sua lente analítica para a maior economia do globo. Identificando que empresas e marcas nos Estados Unidos demandam uma compreensão cada vez mais sofisticada e multicultural de seus consumidores em um cenário de hiperfragmentação digital, a executiva estrutura sua própria consultoria baseada em solo norte-americano. O novo negócio nasce com a tese cirúrgica de exportar metodologias ágeis de Insights e pesquisa preditiva, ajudando companhias nos EUA a antecipar tendências, identificar riscos de lançamento e conectar suas marcas de forma genuína a um consumidor globalizado e exigente.