A escolha que transformou a rotina de uma moradora de Cachoeiro

Conciliar compromissos diários com a prática esportiva exige organização. Ainda assim, muitas pessoas encontram no esporte um caminho possível dentro da rotina. A história de Marta dos Santos Ribeiro, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, mostra como a corrida pode se tornar parte da vida de pessoas comuns.

Aos 40 anos, Marta mantém uma agenda cheia. Ela trabalha, estuda e participa de atividades na igreja. Mesmo com tantas responsabilidades, decidiu incluir a corrida na rotina. O início aconteceu em outubro de 2022, quando participou de uma prova em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro.

A experiência despertou algo novo. Desde criança, Marta já gostava de atividades esportivas. No entanto, aquele evento trouxe um novo olhar sobre a corrida. A partir daquele momento, ela decidiu entender melhor o esporte e transformar a prática em um hábito.

Corrida na rotina exige disciplina

Mas, para avançar na corrida, Marta procurou orientação profissional. Ela entrou em uma assessoria esportiva e passou a treinar com acompanhamento técnico. A decisão trouxe mais segurança para os treinos e ajudou a organizar melhor o processo.

Apesar disso, manter a corrida na rotina ainda representa um desafio. Marta precisa equilibrar o trabalho, os estudos, a vida pessoal e as atividades religiosas. Mesmo assim, ela busca cumprir cada compromisso.

Segundo Marta, o segredo está na organização e na paciência com o processo. “Procuro viver um dia de cada vez. Organizo minha rotina e tento cumprir cada tarefa com calma e estratégia”, afirma.

Esse equilíbrio mostra que a prática esportiva não precisa substituir outras responsabilidades. Pelo contrário, ela pode caminhar junto com os compromissos do dia a dia.

Começar devagar faz parte do processo

Atualmente, Marta se define como corredora amadora. No entanto, ela pensa em evoluir no esporte e, no futuro, considera a possibilidade de se profissionalizar. Enquanto esse objetivo não chega, ela segue focada no processo. Para quem deseja começar, Marta acredita que o primeiro passo é respeitar o próprio ritmo.

Segundo ela, iniciar devagar ajuda a entender melhor o corpo e a desenvolver constância nos treinos. Também é importante escolher locais seguros para correr e usar roupas confortáveis. Outra dica é prestar atenção aos sinais do corpo. Afinal, o organismo costuma indicar quando algo precisa de ajuste.

Além disso, a corredora recomenda estabelecer metas simples e valorizar cada etapa superada. Quando possível, a orientação de um profissional também ajuda a construir uma rotina mais segura.

Corrida pode transformar hábitos

Histórias como a de Marta mostram que a corrida pode entrar na vida de qualquer pessoa. Não é necessário ter experiência no esporte ou mudar toda a rotina.

Com planejamento, o esporte encontra espaço entre trabalho, estudos e outras responsabilidades. Aos poucos, a prática se torna parte do cotidiano.

Para Marta, correr representa mais do que participar de provas. A atividade ajuda a manter foco, disciplina e equilíbrio. “Comece devagar, encontre seu ritmo e aproveite o processo”, resume.

Assim, a corrida deixa de ser apenas um exercício físico e passa a fazer parte da rotina de quem decide dar o primeiro passo.