Acidente com moto trava trânsito em avenida de Cachoeiro

Um acidente com moto em Cachoeiro de Itapemirim deixou o trânsito lento na manhã desta quarta-feira (18). O caso ocorreu na Avenida Jones dos Santos Neves, em frente ao Perim Center.

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Segundo imagens registradas no local, uma pessoa permaneceu caída na via após a queda. Em seguida, uma socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) iniciou o atendimento.

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Além disso, o fluxo de veículos ficou prejudicado durante a ocorrência. Motoristas reduziram a velocidade, o que provocou retenção no trânsito.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações oficiais sobre as causas do acidente. Também não há confirmação sobre o estado de saúde da vítima.

Acidente com moto em Cachoeiro

De acordo com as imagens, a vítima permaneceu consciente durante o atendimento inicial. A socorrista realizou os primeiros procedimentos ainda na pista.

Enquanto isso, outros motoristas que passavam pelo local redobraram a atenção. A presença da vítima na via exigiu cuidado para evitar novos acidentes.

Além disso, a equipe do Samu atuou rapidamente para estabilizar a vítima. No entanto, não há informações sobre encaminhamento ao hospital até o momento.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. A dinâmica da ocorrência não foi detalhada pelas autoridades até agora.

Por outro lado, o caso reforça a importância da atenção no trânsito urbano. Trechos movimentados exigem cautela, sobretudo em horários de maior fluxo.

Por fim, o acidente chama a atenção para os riscos envolvendo motociclistas. A combinação de tráfego intenso e vulnerabilidade aumenta a chance de ocorrências.