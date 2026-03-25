Acidente com três veículos deixa vítima presa às ferragens na BR 262

Um acidente na BR 262 em Viana deixou uma vítima presa às ferragens na tarde desta quarta-feira (25), nas proximidades do mirante. A ocorrência envolveu três veículos e causou congestionamento na rodovia.

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Inicialmente, as equipes receberam a informação de que o acidente havia ocorrido próximo a uma empresa da região. No entanto, durante o deslocamento, as autoridades atualizaram o local.

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Posteriormente, os socorristas confirmaram a ocorrência pouco antes do mirante de Viana. Diante disso, equipes seguiram rapidamente para o atendimento da situação.

Ao chegar ao local, os profissionais encontraram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros já atuando no resgate. As forças trabalharam de forma integrada.

O acidente envolveu um caminhão de pequeno porte, um Volkswagen Polo e uma Fiat Toro. Segundo informações iniciais, há indícios de falha mecânica no caminhão.

Com isso, o veículo teria invadido a pista contrária e provocado a colisão. No entanto, as autoridades ainda apuram as causas oficiais do acidente.

Acidente em Viana deixa vítima presa às ferragens

Durante o atendimento do acidente na BR 262 em Viana, os socorristas identificaram que o motorista da Fiat Toro estava preso às ferragens. Diante disso, as equipes iniciaram o desencarceramento.

Os profissionais aplicaram a técnica conhecida como “grande porta”, que consiste no corte estrutural do veículo. Esse procedimento permite a retirada segura da vítima.

Além disso, a equipe realizou a extração em ângulo zero, técnica que reduz riscos e evita o agravamento de possíveis lesões. Em seguida, os socorristas estabilizaram a vítima.

Logo após o resgate, a equipe do Samu assumiu o atendimento e encaminhou o motorista para uma unidade de saúde. O estado de saúde não foi divulgado.

Enquanto isso, o filho do condutor não sofreu ferimentos. Já o motorista do caminhão também saiu ileso. As condições dos ocupantes do Polo não foram confirmadas.

Além do resgate, as equipes atuaram na segurança da via. Os agentes aplicaram pó de serra para conter o óleo derramado e evitar novos acidentes.

Por causa do atendimento, o acidente na BR 262 em Viana provocou congestionamento na rodovia. O fluxo de veículos ficou lento durante a atuação das equipes.

Posteriormente, a Polícia Rodoviária Federal assumiu a ocorrência e deu continuidade aos procedimentos. As autoridades seguem investigando a dinâmica do acidente.

O caso reforça a necessidade de atenção redobrada nas rodovias. Além disso, destaca a importância da manutenção adequada dos veículos para evitar acidentes.