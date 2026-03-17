Acidente entre caminhão e carro deixa motorista ferido em Alegre

Na noite de segunda-feira (16), um acidente entre caminhão e carro ocorreu na BR 482, em Alegre, na localidade de Alto da Serra, por volta das 20h30. O caminhão, que transportava um trator, colidiu com um carro, resultando em ferimentos no motorista do veículo de passeio.

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Acidente na BR 482 em Alegre

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para o resgate da vítima. O motorista do carro sofreu uma fratura no braço e relatou dores na região lombar. Ele foi levado ao hospital para receber atendimento médico adequado. A equipe de resgate garantiu o cuidado imediato, estabilizando a vítima antes do transporte.

Investigação do acidente

A Polícia Militar esteve no local, mas não divulgou detalhes sobre as causas do acidente ou as condições do caminhão. No entanto, o caminhão, que transportava um trator, ficou parcialmente danificado após a colisão com o carro.

O acidente interrompeu o fluxo normal da rodovia por algum tempo, mas foi controlado rapidamente pelas equipes de resgate e segurança. A causa da colisão permanece sob investigação.

Conclusão do resgate e impacto no trânsito

Após o atendimento, o trânsito foi restabelecido e a rodovia seguiu com fluxo normal. O caso destaca a importância de ações rápidas e coordenadas no resgate e no controle do trânsito após acidentes, para garantir a segurança de todos os envolvidos.