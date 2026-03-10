Acidente entre carretas causa congestionamento no Sul do ES

Um acidente entre carretas na BR-101 provocou congestionamento no trecho entre o município de Rio Novo do Sul e a localidade de Safra, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). A colisão entre os veículos resultou na morte de uma pessoa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações das autoridades de trânsito, o fluxo de veículos ficou comprometido durante grande parte do dia. O motivo foi o bloqueio parcial da pista para a realização dos trabalhos de destombamento e remoção dos veículos envolvidos.

Logo após o acidente, equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência no km 390 da BR-101. No local, os profissionais confirmaram a morte de uma pessoa em decorrência da colisão.

Após o atendimento inicial, as equipes iniciaram os procedimentos necessários para liberar a rodovia. Entretanto, o trabalho exigiu tempo devido ao porte dos veículos envolvidos.

Durante a tarde, equipes especializadas realizaram o destombamento de uma das carretas. Em seguida, os profissionais iniciaram a retirada dos veículos da pista.

Esse processo exigiu a interdição temporária de parte da rodovia. Como consequência, motoristas enfrentaram lentidão e congestionamento no trecho entre Rio Novo do Sul e Safra.

Acidente entre carretas na BR-101

O acidente entre carretas na BR-101 exigiu a atuação conjunta de equipes de resgate, agentes de trânsito e profissionais responsáveis pela remoção dos veículos.

Inicialmente, as equipes realizaram o isolamento da área para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas que trafegavam pela rodovia.

Além disso, os profissionais organizaram o fluxo de veículos enquanto os trabalhos avançavam. A operação incluiu equipamentos específicos para o destombamento da carreta.

Posteriormente, os responsáveis iniciaram a retirada das estruturas danificadas da pista. Esse procedimento é necessário para liberar completamente o trecho afetado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito passou a operar no sistema pare-e-siga durante os trabalhos na rodovia.

Esse tipo de controle permite a passagem alternada de veículos nos dois sentidos. Dessa forma, as equipes conseguem realizar o serviço sem interromper totalmente o tráfego.

A BR-101 é uma das principais rotas de transporte do Espírito Santo. Por isso, acidentes envolvendo veículos de carga costumam provocar impactos significativos no trânsito.

Além disso, a rodovia recebe grande volume de caminhões que transportam mercadorias entre diferentes regiões do país.

Por fim, a PRF orienta os motoristas que trafegam pelo trecho a redobrarem a atenção. A recomendação também inclui reduzir a velocidade e respeitar a sinalização instalada no local.

As equipes seguem trabalhando para concluir a remoção dos veículos e normalizar o fluxo na rodovia.