Adolescente sofre amputação após acidente de moto no ES e é socorrido de helicóptero

Um acidente de moto em Santa Maria de Jetibá deixou um adolescente de 16 anos gravemente ferido na manhã deste sábado (7), na região serrana do Espírito Santo. O jovem sofreu uma amputação traumática quase completa da perna esquerda após a colisão com outro veículo.

De acordo com informações das equipes de resgate, o adolescente pilotava uma motocicleta quando ocorreu o acidente. A batida provocou uma lesão grave acima do joelho, com destruição extensa de tecidos e comprometimento muscular.

Além disso, os socorristas identificaram possível lesão vascular associada. Apenas um pequeno retalho de tecidos moles permaneceu conectando a parte inferior do membro.

Inicialmente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam o adolescente no local da ocorrência. Em seguida, os profissionais encaminharam a vítima para o pronto atendimento do município.

No hospital, a equipe da ambulância avançada realizou os primeiros procedimentos de estabilização. Logo depois, os médicos solicitaram apoio do transporte aeromédico para transferência urgente.

Diante da gravidade do quadro, o helicóptero Harpia 09 decolou para realizar o resgate e garantir atendimento especializado.

Acidente de moto em Santa Maria de Jetibá exigiu transporte aeromédico

O acidente de moto em Santa Maria de Jetibá exigiu uma operação de transporte aeromédico devido à gravidade das lesões. A equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) assumiu o atendimento junto aos profissionais de saúde.

Durante a avaliação médica, os profissionais identificaram sinais de choque hipovolêmico, condição provocada pela perda significativa de sangue. Por causa disso, o risco de morte era considerado elevado.

Para controlar a dor e garantir estabilidade clínica durante o voo, a equipe sedou o paciente. Além disso, os profissionais iniciaram ventilação mecânica antes da transferência.

Em seguida, o helicóptero realizou o transporte até a capital do estado. O destino foi o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), referência em atendimento a casos graves no Espírito Santo.

Após o pouso, a equipe aeromédica entregou o adolescente aos cuidados dos médicos da unidade hospitalar. A equipe do hospital deu continuidade ao atendimento especializado.

Enquanto isso, autoridades ainda devem apurar as circunstâncias do acidente de moto em Santa Maria de Jetibá. O caso segue sob análise das equipes responsáveis.

Por fim, o resgate reforça a importância da atuação integrada entre equipes de emergência. O atendimento rápido e o transporte aeromédico ampliam as chances de sobrevivência em ocorrências graves no estado.