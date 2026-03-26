Agricultura familiar encontra nova força com cultivo de milho
A iniciativa fortalece a autonomia dos produtores, reduz custos de produção e contribui para a segurança alimentar das famílias rurais.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) está ampliando o apoio à produção de milho na agricultura familiar do Espírito Santo por meio da distribuição de sementes de qualidade aliada à capacitação técnica no campo. A iniciativa fortalece a autonomia dos produtores, reduz custos de produção e contribui para a segurança alimentar das famílias rurais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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