Agricultura familiar encontra nova força com cultivo de milho

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) está ampliando o apoio à produção de milho na agricultura familiar do Espírito Santo por meio da distribuição de sementes de qualidade aliada à capacitação técnica no campo. A iniciativa fortalece a autonomia dos produtores, reduz custos de produção e contribui para a segurança alimentar das famílias rurais.

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