Agroturismo no Espírito Santo: oportunidade para transformar territórios

O agroturismo vive um momento de expansão em todo o Brasil, e no Espírito Santo essa vocação se consolida como uma das mais promissoras estratégias de desenvolvimento econômico, social e territorial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A atuação do Sebrae/ES tem sido determinante para fortalecer essa agenda, ampliando oportunidades para produtores rurais, agricultores familiares, empreendedores e territórios emergentes. Importantes avanços regulatórios, novos projetos estruturantes e iniciativas de reposicionamento de destinos reforçaram a relevância do segmento no estado.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/artigo/agroturismo-no-espirito-santo-oportunidade-para-transformar-territorios/